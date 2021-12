Tennis

Chinese staatsmedia: ’Peng Shuai snel weer in het openbaar, ze is uit vrije wil thuis gebleven’

De verdwenen Chinese tennisster Peng Shuai is „uit vrije wil” thuis gebleven en zal „snel” weer in het openbaar verschijnen. Dat schrijft Hu Xijin, de hoofdredacteur van de Global Times en een prominent vertegenwoordiger van de staatsmedia in China.