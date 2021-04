’Reclamebord’ bij nieuwe persconferentie premier Rutte en Hugo de Jonge

Het is de eerste keer dat het tweetal tijdens de persconferentie met het land communiceert via ’reclameborden’. De basisregels worden steeds slechter nageleefd, blijkt uit onderzoek van het RIVM. Vooral de quarantainevoorschriften worden slecht nageleefd. Zo gaat bijna 55 procent van de Nederlanders alsnog de deur uit met klachten die kunnen duiden op corona.

De boodschap zal in de persconferentie tweeledig zijn. Aan de ene kant proberen Rutte en De Jonge met de presentatie van hun ’openingsplan’ perspectief te schetsen dat het einde in zicht is. Aan de andere kant zal de minister van Volksgezondheid waarschuwen dat we de piek van de coronacrisis weliswaar in zicht hebben, maar dat we er nog niet overheen zijn.

Onderwijs

Het dient als argument om de versoepelingen waarop het land had gehoopt nog niet op 21 april te laten ingaan. De buitenschoolse opvang gaat weliswaar maandag alweer open en het hoger onderwijs mag vanaf 26 april weer mondjesmaat fysiek les geven, maar de avondklok blijft nog van kracht, de terrassen blijven dicht en de detailhandel blijft met beperkingen zitten. „Ik heb zelf nooit de datum van 21 april genoemd”, zegt De Jonge, die hoopt dat er vanaf 28 april wat meer kan. „Maar ook hier zet ik een dikke streep onder het woord ’als’. Dus als de situatie het toelaat.”

Met zo’n 2500 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan bijna 800 op de ic, met 160.000 besmettelijke Nederlanders, is dat nu niet het geval. De Jonge zegt eerlijk te willen zijn over wat er wel en niet kan. „En zodra er ruimte is, die ruimte benutten.”

