Johan Derksen loopt met een noodknop: is dit dé oplossing voor bedreigde burgers?

Door Maaike Borst

Johan Derksen: ,,Politieagenten om je te beschermen zijn er niet. Dit is dan een soort alternatief. Hier moeten we mee leven.” Ⓒ Foto: Marcel Jurian de Jong

Een noodknop als persoonlijke beveiliging: volgens Johan Derksen, die zelf is bedreigd, is het niets bijzonders meer. Hebben steeds meer burgers een directe lijn met de politie in hun broekzak? En helpt dat?