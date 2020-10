Groot onderhoud voor bijzondere VOC-dame

„Ik zie een schip als een dame, en die heeft ook regelmatig verzorging nodig”, vertelt Maarten de Groot. Ⓒ Amaury Miller

Amsterdam - Ook VOC-schepen (ook al is het dan een replica) hebben onderhoud nodig. En dus is de Amsterdam de afgelopen weken onder handen genomen. Een soort grote beurt voor namaak-koopvaardijschepen, met het vervangen van ’huidgangen’ in plaats van nieuwe banden en in plaats van de bougies worden de ondermasten onder handen genomen.