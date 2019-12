Auto rijdt in voorstad Londen in op scholieren: jongen (12) dood

Het drama speelde zich af bij Debden Park High School. Ⓒ Google Streetview

LONDEN - Bij een school in het Engelse Loughton, een voorstad van Londen, is maandagavond een 12-jarig jongetje doodgereden. De politie is op zoek naar een zilverkleurige Ford Ka met schade aan de voorkant. De bestuurder reed na het ongeval door.