Zonnetje komt weer terug komende week!

„Een mooi slotakkoord van de zomer lijkt in de maak”, denkt Weeronline. Vanaf volgende week donderdag neemt de kans op warmer weer toe. De middagtemperatuur volgend weekend komt waarschijnlijk uit op tussen de 20 en 24 graden en er is 20 procent kans op zomerse temperaturen van 25 graden of meer, verwacht dit weerbureau.

Ook het KNMI ziet vanaf vrijdag 23 augustus grote (75 procent) kans op aanhoudend droog weer met zonnige perioden.

Tot die tijd verwachten de weerbureaus perioden met regen, af en toe een zonnetje en temperaturen soms iets lager dan normaal.