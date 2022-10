OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 244 van de invasie LIVE | Geeft Poetin toe dat Russisch leger is verzwakt? ’Ik eis betere besluitvorming’

KIEV - De grootschalige Russische inval in Oekraïne duurt inmiddels acht maanden. De Russische president Vladimir Poetin wil de besluitvorming verbeteren rond de Russische militaire operatie in Oekraïne. In een toespraak tot de nieuwe zogenoemde Coördinatieraad eiste hij een beter gestroomlijnde aanpak. Volg de laatste ontwikkelingen hier in ons liveblog.