Dag 244 van de invasie LIVE | Zelenski: offensief van de Russen een mislukking

President Volodimir Zelenski in Kiev veegt de vloer aan met het Russische offensief in Oekraïne. Ⓒ ANP / Zuma Press

KIEV - De grootschalige Russische inval in Oekraïne duurt inmiddels acht maanden en geldt als een van de bloedigste conflicten in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Volg de laatste ontwikkelingen hier in ons liveblog.