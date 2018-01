Aanhang Iraanse regering de straat op

Het zijn reacties op de golf van protest tegen de ’ayatollahs’ die afgelopen donderdag vanuit het noordoosten zich over heel Iran verspreidde. Dat leidde tot gewelddadigheden waarbij dan twintig doden zijn gevallen. Die demonstranten eisen het einde van het in hun ogen falende regime.

Khamenei

Regeringsaanhangers gingen woensdag met Iraanse vlaggen en portretten van de geestelijk leider ayatollah Ali Hosseini Khamenei (78) de straat op. Khamenei was in de jaren tachtig president van het land en werd in 1989 verheven tot geestelijk leider. Hij is op die post de machtigste man van het land en beheerst de Revolutionaire Garde.