Nesteldrang in Friesland: zo’n tachtig zwaluwfamilies onder één dak

Aan de woning van Dick Meischke hangen zo'n 80 zwaluwnesten. Ⓒ Anne van der Woude

MIRNS - Vrolijk kwetterend fladderen tientallen zwaluwen rondom het huis van het echtpaar Meischke in het Friese Mirns. Onder de daklijst van het gele huis zitten zo’n tachtig nesten van de vogels. Het is een recordjaar voor het huis, want niet eerder hingen er zo veel. „Toen we hier twaalf jaar geleden kwamen wonen, waren het er een of twee”, zegt Dick Meischke (68).