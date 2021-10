Politie stuit bij Arnhem op busje met 1100 kilo vuurwerk

Agenten hadden de bestuurder van een verdacht busje naar de carpoolplaats geleid. Daar werd de partij in beslag genomen. Het vuurwerk wordt vernietigd. Twee weken geleden werd in het Gelderse Buren een man uit Tiel opgepakt die 1000 kilo zwaar, illegaal vuurwerk in een loods had opgeslagen.

Eerder deze maand vond de politie 3700 kilo vuurwerk in een pand in Tilburg, waarbij twee verdachten werden aangehouden.