Enkelband moet tbs’er beteugelen

Minister Dekker (Rechtsbescherming) kondigt aan dat er dit najaar nog wordt gestart met een proef van twee jaar om patiënten tijdens hun verlof op die manier beter in de smiezen te houden. Ernstige incidenten buiten de muren moeten zo voorkomen worden.

Moord

„We willen controleren of enkelbanden een extra toevoeging zijn aan alle zekerheden die we nu al hebben ingericht.” Ondanks die ’zekerheden’ gaat het namelijk geregeld mis met tbs’ers die tijdens hun behandeling buiten de kliniek komen. Zo staat de 35-jarige Michel B. voor de rechter omdat hij wordt verdacht van moord. Hij zou tijdens zijn verlof de 72-jarige Gerrit Thomassen in zijn woning in Lelystad hebben gewurgd.