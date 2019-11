LIVE: Strafeis in zaak fatale drugsroof

Sofian S. (24) heeft bekend de schoten te hebben gelost waaraan Safranti overleed. Desondanks worden allen vervolgd voor de gewelddadigheden.

Eergisteren gaf de echtgenote en medeverdachte van S., Ashley R. (29) aan dat alles fout ging wat fout kon gaan tijdens de overval. Het was volgens haar de bedoeling om veel geld te verdienen aan de drugsroof en dat iedereen er zonder kleerscheuren van af zou komen. „Ik dacht dat hij (Safranti red.) het spul gewoon zou meegeven, dat we weg konden komen zonder dat er aangifte werd gedaan van een ripdeal. Er is niet gepraat over: ’wat als het mis gaat?’”

De verdachten werden ongeveer anderhalve maand na de fatale ripdeal aangehouden. Zij komen uit Roermond, Venlo, Sittard en Geleen en zijn tussen de 22 en 29 jaar oud.

Verslaggever Joris van Duin is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.30 uur).