Vrouw overleden door steekpartij Vlaardingen

De steekpartij vond in de nacht van maandag op dinsdag plaats in een woning aan de Van ’t Hoffstraat in Vlaardingen-West. De zwaargewonde vrouw werd met een hoogwerker uit de woning op de derde verdieping gehaald en naar het ziekenhuis overgebracht waar zij korte tijd later overleed.

De politie heeft op een andere plek in Vlaardingen een verdachte aangehouden. Volgens RTV Rijnmond gaat het om een 28-jarige man; een bekende was van het slachtoffer.

Wat de aanleiding was voor de steekpartij, is niet bekend.