Het wordt langzaam weer warmer

Vandaag is het nog geen feest: er schuiven flink wat wolkenvelden van west naar oost over het land, zo meldt Weerplaza. In het noorden kan zelfs een bui vallen.

Pas tegen de avond lossen de wolken op en komt de zon er meer bij. Het wordt 12 tot 18 graden. Vannacht is het meest helder en koelt het landinwaarts af naar 1 tot 5 graden.

Vanaf morgen is er wat meer ruimte voor de zon en wordt het iets warmer. Het wordt dan van noord naar zuid 14 tot 20 graden.

In de nieuwe werkweek loopt de temperatuur nog wat verder op en is het vrij zonnig.