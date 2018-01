Fietsenwinkel verliest koopzondagenstrijd

Dat heeft de rechtbank in Groningen woensdag bepaald.

„Dit is te gek voor woorden. We hebben de openingstijden verruimd, maar we werken al zes dagen in de week de hele dag. We zijn met zijn tweeën en gaan er anders lichamelijk aan onderdoor”, zegt mede-eigenaar Martin Haijkens. „We kunnen hier simpelweg niet aan voldoen.” Haijkens geeft aan dat hij en zijn compagnon op donderdagen op verzoek van de VvE al langer open waren, tot 20.00 uur, maar dat ze officieel tot 21.00 uur open hadden moeten zijn. „Voor dat uurtje geeft de VvE een boete van 500 euro.”

Met z’n allen lid

Verschillende winkeleigenaren van het Groningse winkelcentrum Paddepoel werden samen lid van de VvE. „Je wordt met z’n allen lid, in principe om de voordelen die zo’n lidmaatschap met zich meebrengt”, vervolgt Haijkens. Maar de VvE dwong hen de openingstijden te verruimen, een afspraak die voor geen van de winkeliers van tevoren echt duidelijk was, zo maakt de fietsenmaker duidelijk. „Deze vereniging had juist voor onze belangen moeten opkomen.”

Verplichtingen

De fietsenwinkel besloot in april 2016 het lidmaatschap op te zeggen. Maar dat kon niet met onmiddellijke ingang, bepaalt de rechtbank nu. Dat kon pas een jaar na opzegging. Tot dat moment had de winkelier zich moeten houden aan alle verplichtingen, waar de openingstijden onder vallen. Daarom moet de fietsenhandelaar toch de boetes betalen.

„Zo’n 6000 euro voor de donderdagavonden en 500 euro voor elke zondag, daarnaast 16.000 euro aan achterstallige contributie. In totaal zo’n 60.000 euro”, zegt Haijkens. „Hoe gek wil je het hebben?”

Angst voor boetes

De twee eigenaren van de fietsenwinkel gaan in gesprek met hun advocaat over mogelijke verdere stappen. „Dit is nooit de wens van de winkeliers geweest. De angst voor boetes regeert”, zegt hij. „We leggen ons hier niet bij neer.”