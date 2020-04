Pechtold: ’Het woord puinhoop vind ik ongelukkig gekozen’

Alexander Pechtold werd vorig jaar aangesteld om het CBR uit het moeras te trekken. Ⓒ Serge Ligtenberg

Als er één organisatie in ons land is die de afgelopen jaren voortdurend negatief in het nieuws komt, is het wel het CBR. Voormalig D66-leider Alexander Pechtold werd vorig jaar aangesteld om het exameninstituut uit het moeras te trekken. Nu, vijf maanden later, kijkt hij voor het eerst terug op zijn eerste ’regeerperiode’. En die viel niet mee.