A4 afgesloten door brandende vrachtwagen

Ⓒ ANP / Venema Media

Amsterdam - Na een brand in een vrachtwagen op de A4 bij Hoogmade richting Den Haag is de weg daar voor een deel afgesloten. Rijkswaterstaat is „druk bezig” de weg weer vrij te krijgen. Dat gebeurt naar verwachting rond 13.30.