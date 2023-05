Parijs wil daklozen weg tijdens Olympische Spelen

De overheid vraagt ambtenaren in heel Frankrijk tijdelijke woonruimte te scheppen voor daklozen uit de hoofdstad, onder wie veel migranten. Volgens minister van Huisvesting Olivier Klein is de ingreep nodig door de verwachte krapte bij de hotelaccommodatie in de Lichtstad tijdens de Spelen en eerder al bij de wereldcup rugby.

’In principe positief’

Veel eenvoudige hotels die door de autoriteiten worden gebruikt als noodopvang voor daklozen, zijn van plan hun kamers tegen marktconforme tarieven te verhuren aan sportfans en vakantiegangers. De regering schat dat de hotelcapaciteit voor daklozen met 3000 tot 4000 plaatsen afneemt.

Sommige voorgestelde locaties leidden al tot bezorgdheid. De burgemeester van de kleine gemeente Bruz in Bretagne spreekt over onaanvaardbare omstandigheden omdat het voorgestelde opvangcentrum bij een spoorlijn ligt en de bodem daar is vervuild.

Een liefdadigheidsinstelling voor daklozen noemt het „in principe positief” als mensen in goede omstandigheden in heel Frankrijk worden ondergebracht, in plaats van dat ze in de straten van Parijs moeten leven.