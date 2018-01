Waterkeringen dicht vanwege storm

De waterstand woensdagmiddag is 3.10 meter. De schuiven in de Oosterschelde sluiten bij een waterstand van 3 meter boven NAP. De laatste keer dat de kering dichtging was in het najaar van 2014.

Ook de Hollandse IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel gaat woensdagmiddag om 1 uur voor 24 uur dicht.

Maeslantkering

Volgens Rijkswaterstaat zijn voorbereidingen in gang gezet om daarnaast de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland te sluiten. De stormvloedkering gaat normaal bij 3 meter boven NAP dicht, maar omdat de kering al zeven jaar niet meer operationeel is geweest bij storm gaat de kering woensdag eenmalig dicht bij 2.60 boven NAP. Op die manier kan het waterwerk worden getest.

Als de Maeslantkering sluit, gaat ook de Hartelkering bij Spijkenisse dicht. Beide waterwerken zijn aan elkaar gekoppeld. „Maar er is nog geen go of no go voor sluiting”, benadrukt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Bij Rotterdam wordt een maximale waterhoogte van 2.77 meter verwacht.