Dorien verliest haar grote liefde Marc na hartstilstand: ’Komt het ooit goed?’

Opgebiecht

’Ik was zo’n appende verkeershufter’

De overheid is klaar met appende automobilisten en wil smartphonegebruik in het verkeer in de ban doen met de campagne Mij nie appen. Lezeres Charlotte vindt dat een goed idee, omdat verkeershufters als zijzelf tegen zichzelf in bescherming genomen moeten worden.