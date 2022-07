In Strikt Privé De Podcast bespreekt entertainmentverslaggever Jordi Versteegden met hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere werkdag het laatste entertainmentnieuws. Duitsland loopt weg met Annekee Molenaar. De vriendin van voetballer Matthijs de Ligt stond paginagroot in Duitslands grootste krant Bild. Grote vraag is: gaat zij de nieuwe Sylvie Meis worden? Mocht ze die ambities hebben, moet ze volgens Evert wel even op bezoek bij de nonnen in Vught. Jordi vertelt dat zanger Mart Hoogkamer weer is opgeknapt en klaar voor het podium. Ondanks dit goede nieuws maakt Jordi zich wel zorgen over de carrière van Mart. En Frank Masmeijer is in het openbaar gespot na de rel rond zijn plotse vrijlating.

