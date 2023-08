Weer massale protesten in Israël tegen juridische hervorming

TEL AVIV - In Israël hebben zaterdagavond opnieuw tienduizenden mensen in tal van steden gedemonstreerd tegen de juridische hervormingen van de regering van Benjamin Netanyahu. Volgens schattingen van televisiezender Channel 13 deden aan de belangrijkste demonstratie, die in het centrum van Tel Aviv, meer dan honderdduizend mensen mee.

Ⓒ ANP