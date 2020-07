’Nietsvermoedende man in badjas ontvoerd bij ’strafexpeditie’ bouwvakkers’

Ⓒ Unsplash

Almelo - Een 49-jarige man uit Almelo is eind april ontvoerd geweest door vier, voor hem onbekende, mannen. Het slachtoffer werd met enkel een badjas aan, zonder mobiele telefoon, afgezet aan de rand van een bos en werd opgedragen zijn eigen graf te graven. De man is die dag in paniek het bos uit gerend en kon dankzij een passerende automobilist naar huis worden gebracht. Het viertal wordt verdacht van vrijheidsberoving met dwang, diefstal met geweldpleging, afpersing en bedreiging.