Topless meisje uit wraakfilmpje spreekt: ’mijn borsten zijn geen seksspeeltjes’

„Allereerst wil ik zeggen dat ik erg dankbaar ben voor alle liefde en steun die ik heb gekregen vanuit de hele wereld. Het is een goed gevoel, wetende dat er duizenden mensen zijn die vechten tegen seksuele intimidatie en hun stem laten horen, zowel mannen als vrouwen”, aldus Anello-Kitzmiller.

Ze vervolgt haar relaas: „Iedere negatieve reactie wordt teniet gedaan door tientallen mensen die dit gedrag niet tolereren. Ik heb genoeg blote mannen gezien die niet geïntimideerd werden. Dus ik wil jullie vragen: wat is het verschil? Het verschil is dat vrouwen al veel te lang geseksualiseerd worden en dat moet stoppen!”

Glittertieten

Madeline zal dan ook niet stoppen om haar lichaam te showen. „Ik wil mijn lichaam laten zien, omdat ik vind dat het een belangrijke stap is om het naakte lichaam te normaliseren en het seksualiseren hiervan te doorbreken.”

Ze wil duidelijk maken dat haar borsten ’geen seksspeeltjes zijn’. „Mijn lichaam is mooi en dat blijft zo, ongeacht wat anderen ervan zeggen. Ik ben zo klaar met die verkrachtingscultuur. President Trump zei: ’grab them by the pussy’. Rot op, ik eis respect en weiger iets anders te tolereren.”

De vrouw wil tevens wat beloven: „Ik ga de hele zomer door met feesten en geloof me, de glittertieten komen terug!”