Roof waardevolle oldtimers: invallen en arrestaties in regio Heerlen

De actie, geleid vanuit Duitsland, was gericht tegen een bende die dure oldtimers ontvreemdde. Speciale eenheden van de politie sloegen rond zes uur in de ochtend toe op twaalf locaties in de regio Heerlen en op vier locaties in de regio Maasmechelen, net over onze grens.

De dieven sloegen hun slag voornamelijk op opritten en in ondergrondse garages. De vaak zeer waardevolle auto’s verdwenen meestal ’s nachts, de eigenaren zagen deze nooit meer terug.

Buit

Het gaat om meer dan vijftig oude Porsches 911, Mercedessen Pagode en motoren die de afgelopen jaren zijn gestolen. De waarde van de buit zou in totaal vele miljoenen euro’s bedragen.

Ook de Mercedes Benz Pagode was geliefd onder de autodieven. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

Na meerdere politie-invallen werden in opdracht van het OM in Düsseldorf in de regio Heerlen drie en in België twee verdachten aangehouden. Het OM gaf aan nog niet meer te kunnen vertellen, omdat het onderzoek vanuit Duitsland wordt geleid, maar later op de dag meer informatie te kunnen geven.

In Düsseldorf doet de politie al sinds het begin van het jaar onderzoek naar zeven gevallen van gestolen luxe klassieke auto’s, waaronder vier andere 911’s, meldt ook Bild. Agenten zijn momenteel bezig met het verzamelen van al het bewijsmateriaal. Er is ook beslag gelegd op veel goederen.