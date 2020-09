Miljarden extra voor crisismaatregelen zorg, tweede extraatje coronahelden

Testcapaciteit: miljard euro. Extra intensive cares: 305 miljoen euro. Vaccinontwikkeling: 700 miljoen euro. Een bonus voor zorgverleners die zich extra hebben ingespannen: 2,16 miljard euro. De coronacrisis hakt er stevig in op de zorgbegroting, die dit jaar in totaal 92,7 miljard euro bedraagt.

Toch heeft de coronacrisis niet alleen slecht nieuws gebracht, maar ook de opties geschetst om de zorgkosten in de toekomst te beteugelen. Het aantal verwijzingen daalde met 75 procent, maar lang niet alle reguliere zorg die door corona op pauze stond, bleek achteraf nodig. En, geboren uit noodzaak, maar naar meer smakend voor de toekomst: zorg op afstand, via beeldbellen. Het kabinet investeert 77 miljoen euro om zulke digitale zorg te stimuleren. Voor het voorkomen van zorgkosten trekt het kabinet de komende twee jaar 28 miljoen euro uit.

Tweede extraatje

De coronacrisis heeft de aandacht gevestigd op de zorgverleners en hun verdiensten. Er is nogal wat politieke druk om een verdere loonsverhoging mogelijk te maken. Het kabinet houdt het, naast de eerder beloofde bonus van 1000 euro, op een tweede extraatje van 500 euro. Bovendien wil het ministerie de arbeidsvoorwaarden in de zorg verbeteren, al voert het daar eerst een ’verkenning’ voor uit, die vooral is gericht op knelpunten bij de beroepen huishoudelijke hulp, zorgassistenten, verzorgenden en verpleegkundigen. Voor het ’aantrekkelijker maken van werken in de zorg’ komt jaarlijks 130 miljoen euro. Dat het nodig is, blijkt uit de vooruitzichten. Nu al werkt 1 op de 7 mensen in de zorg. Bij ongewijzigd beleid kan dit oplopen naar 1 op de 4 in 2040.

Voor dit en komend jaar trekt het ministerie 200 miljoen euro uit voor het beschikbaar maken van woningen voor daklozen; momenteel zijn er in Nederland naar schatting 40.000 dak- en thuislozen. Voor het terugdringen van zelfmoorden komt komend jaar 4,8 miljoen euro beschikbaar. Gemeenten krijgen in 2022 gezamenlijk 200 miljoen euro voor de jeugdzorg.

Zorgpremie

De zorgpremie gaat komend jaar omhoog naar 123 euro per maand. Daarmee stijgt de zogeheten rekenpremie, het richtsnoer voor zorgverzekeraars, minder hard dan aanvankelijk gevreesd.