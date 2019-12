Dit wordt het weer

Het wordt een graad of negen. De west- tot noordwestenwind is boven land overwegend matig, aan de westkust in de ochtend vrij krachtig en aan de zuidwestkust eerst nog krachtig. Later op de dag neemt de wind af naar zwak tot matig.

Tweede kerstdag wordt het allemaal wat beter. In de late middag en avond gaat het volgens het KNMI van het westen uit plaatselijk af en toe licht regenen, met name in het zuidwesten. De middagtemperatuur ligt rond 6°C.

Oud en nieuw

Goed nieuws voor de vuurwerkfans: de kans dat het rond de jaarwisseling droog blijft, is groot met tachtig procent. Er staat ook niet al teveel wind (vier).