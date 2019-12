Sanna Marin is met 34 jaar jongste premier ooit

„Ik ben helemaal niet met leeftijd bezig”, zei een opgetogen Marin na haar verkiezing. „Ik wil daar helemaal niet mee bezig zijn, maar me vol op de politiek storten.”

Marin stapte al op jonge leeftijd de politieke arena binnen. Toen ze 27 was, werd ze al voorzitter van de gemeenteraad in Tampere, in omvang de derde stad van Finland. In die stad behaalde ze in 2017 een master bestuurskunde. Ze is getrouwd en heeft een dochter.

Marin volgt Antii Rinne op. Die bood het ontslag van zijn regering aan nadat hij het vertrouwen had verloren van de coalitiepartij in zijn kabinet. Hij is net iets meer dan een half jaar eerste minister in Helsinki geweest. De Centrum Partij zegde het vertrouwen in Rinne op vanwege de manier waarop de premier was omgegaan met een poststaking van twee weken geleden.

Ⓒ AFP

De coalitie heeft eerder laten weten verder te willen gaan. Ook Marin zei dat ze wil doorgaan met dezelfde vijfpartijencoalitie. Wel denkt zij dat het veel werk zal vergen om het vertrouwen van de Centrum Partij terug te krijgen. Marin zei afgelopen dinsdag dat Finland belangrijker was dan individuen. „Daarom moeten we proberen om vertrouwen op te bouwen.”

Finland is tot eind dit jaar voorzitter van de EU.