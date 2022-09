Trein ramt politiewagen VS: gearresteerde vrouw zwaargewond

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Politiewagen, foto ter illustratie. Ⓒ ANP / REX by Shutterstock

Fort Lupton - Een 20-jarige vrouw is in een politiewagen ernstig gewond geraakt na een botsing met een trein in Weld County, Colorado. Ze was bij een spoorlijn klemgereden door agenten en gearresteerd.