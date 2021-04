Rechter: afwijzing gezichtsoperatie transgender Lise (21) onzorgvuldig

Dat heeft de voorzieningenrechter in Amersfoort geoordeeld tijdens een procedure die de 21-jarige Lise aanspande. De vrouw is sinds 2016 in behandeling bij het VUmc vanwege haar transseksualiteit. Ze heeft meerdere geslachtsaanpassende operaties achter de rug. Het sluitstuk zou de gezichtsoperatie zijn, waarbij ze wordt ontdaan van mannelijke trekken door het openbreken van de kaak en het verzetten van botstructuren.

Volgens Lise en haar artsen van het VUmc kampt ze met een zogenoemd passabiliteitsprobleem; ze wordt niet als vrouw herkend en krijgt daardoor vervelende reacties op straat.

Zilveren Kruis was het daar niet mee eens. Al een dag na haar aanvraag werd die afgewezen, omdat de verzekeraar op basis van foto’s oordeelde dat er geen sprake was van mannelijke gelaatstrekken.

Medisch advies

De behandelend artsen van de vrouw hadden aangedrongen op de operatie, omdat er wel degelijk sprake zou zijn van mannelijke trekken. Dat oordeel van de artsen heeft Zilveren Kruis volgens de rechter onvoldoende als uitgangspunt genomen. Dat had wel gemoeten. Als de medisch adviseurs van de verzekeraar het niet eens zijn met het oordeel van de behandelend arts, dan hadden ze contact moeten opnemen met die arts, in plaats van de aanvraag direct af te wijzen.

De behandelend arts en drie andere aan het genderteam verbonden artsen van het VUmc vulden een lijst in met uiterlijke kenmerken om de aanvraag van Lise te onderbouwen. Die lijst is door het Zorginstituut Nederland juist ontwikkeld om zo objectief mogelijk te kunnen vaststellen of er sprake is van een passabiliteitsprobleem. Zilveren Kruis heeft volgens de rechter onvoldoende gemotiveerd waarom die richtlijnen niet zijn gevolgd.

De beslissing wil niet automatisch zeggen dat Zilveren Kruis de operatie van Lise moet betalen. Er is nog steeds een kans dat de beslissing negatief uitpakt, maar de verzekeraar moet die beslissing wel goed motiveren.