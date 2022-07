Ongeval met aanhanger Landmacht met tank op A12 richting Utrecht

Een vrachtwagen met oplegger van defensie geladen met een Leopard-tank boort zich in geluidswal, de schade is enorm. Ⓒ AS Media

REEUWIJK - Een trekker met oplegger van de Landmacht is maandag door een klapband tegen een geluidswal op de A12 richting Utrecht gereden. Op de oplegger stond een Leopardtank, zo twittert de Marechaussee. Op een foto die Rijkswaterstaat twittert is te zien dat de aanhanger tegen een geluidsscherm tot stilstand is gekomen. De chauffeur is gewond geraakt.