Geterroriseerd Joods gezin krijgt bewakingscamera

Het gezin Schmidt, bestaande uit vader, moeder en vijf kinderen tussen 16 en 25 jaar, woont al twintig jaar in het dorp. Ze zijn al tientallen keren lastiggevallen, zo vertelden ze onlangs aan De Telegraaf. „We hebben een boomstam door onze ruit gehad, ze hebben ons hek kapotgemaakt met een winkelwagentje en geprobeerd onze voordeur in te beuken. Groepen jongeren zijn ook de tuin in gekomen om op de ramen te bonken en te schelden. Bovendien hebben ze hakenkruizen in de sneeuw op een auto met de naam van onze zoon erbij getekend.” Ook zijn er jongeren geweest die de Hitlergroet brachten als ze langskwamen en kreeg de dochter te horen dat „Joden zoals zij vergast moeten worden.” Drie weken geleden ontplofte er een vuurwerkbom bij hun huis.

De bewakingscamera moet zorgen voor preventie en informatie, zo laat burgemeester Rian van Dam aan NH Nieuws weten. „We kunnen het niet accepteren. We hebben elkaars ogen en oren nodig om dit voortaan te voorkomen. Dus meld het als je dit soort zaken ziet.”

Naast de camera laat de politie ook dagelijks een contactpersoon bij de familie langsgaan die met ze in gesprek gaat. Jongerenwerk zal extra actief zijn in het dorp en medewerkers van Artikel 1 Bureau Discriminatiezaken zullen naar scholen gaan om voorlichting te geven.