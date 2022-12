Premium Het beste van De Telegraaf

Ruim elf miljoen voor betere inrichting In 2014 geopend Stadskantoor Utrecht nu al aan interne verbouwing toe: ’Meer ruimte voor videobellen’

Door John Maes Kopieer naar clipboard

Het Stadskantoor, hier bij de opening in 2014, is modern ingericht. Ⓒ foto thijs rooimans

Utrecht - Het in 2014 geopende en destijds state-of-the-art Stadskantoor is nu al aan een interne verbouwing toe. Dat is nodig om betere werkomstandigheden te creëren.