Boris Johnson hervat maandag zijn werk

De premier werd 5 april opgenomen in het ziekenhuis vanwege de coronabesmetting en een dag later naar de intensive care overgebracht toen zijn situatie verslechterde. Precies een week later werd hij uit het ziekenhuis ontslagen. Sindsdien herstelde hij thuis van Covid-19.

Bekijk ook: Britse premier Boris Johnson ontslagen uit ziekenhuis

In Groot-Brittannië zijn nu een maand lockdown-maatregelen van kracht vanwege het virus. Onlangs werden die verlengd tot 7 mei. Zaterdag maakte de regering bekend dat iedereen die vanuit het buitenland naar Groot-Brittannië reist, verplicht twee weken in quarantaine moet.