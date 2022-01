Premium Het beste van De Telegraaf

Voortvluchtige gepakt voor moordpoging Bizarre details Belgische rechtszaak rond Nederlander: seksfeest, stripboeken en caravan

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Eric Robert de C. van D.

ZELZATE - Hij moest nog een paar weken uit handen van justitie blijven. Dan zou Amsterdammer Eric Robert de C. van D., verdacht van poging tot moord, wegens verjaring niet meer in de cel kunnen belanden. Toch werd hij opgepakt. Uit de rechtszaak in Gent de voorbije week kwam een krankzinnig verhaal naar voren over een seksfeest, stripboeken en een zwerversbestaan in een caravan.