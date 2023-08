Botsing liefhebbers ronkende auto’s en stiltefans op zonnige dag: ’Ronkverbod enige dat helpt’

Het zonnetje schijnt eindelijk. Zit je net heerlijk in je tuin of op je balkon en daar komen ze weer: de knallende uitlaten en knetterende motoren die het mooie weer aangrijpen om de omgeving te verblijden met hun lawaaiterreur. Even lekker het gas erop bij het verkeerslicht. Zich misschien niet eens bewust dat ze met hun herriehobby het leefgenot verpesten van de rustzoekers. „De vrijheid van de één belemmert de vrijheid van een ander.”