Eerst tijdelijke gemeentesecretaris Den Haag na ophef komst Uijlenbroek

Uijlenbroek eind vorige week nog het veld ruimen bij de Belastingdienst vanwege de toeslagenaffaire. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het stadsbestuur van Den Haag heeft na alle ophef over de mogelijke komst van belastingdirecteur Jaap Uijlenbroek, besloten om eerst een tijdelijke gemeentesecretaris aan te stellen. Dit staat in een brief aan de gemeenteraad. Er is nog geen besluit genomen over wie die nieuwe gemeentesecretaris wordt.