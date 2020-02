’Dode bij schietpartij Leersum is vader omgebrachte Dunja (23)’

Agenten hebben een verdachte aangehouden. Het slachtoffer werd nog op de oprit behandeld door ambulancepersoneel, maar dat mocht niet meer baten. Uit een woning zouden kinderen zijn opgehaald door de politie.

Agenten zijn ter plaatse in kogelwerende vesten. De omgeving is afgezet. Wat zich precies heeft afgespeeld, is nog niet duidelijk. Een politiehelikopter cirkelde een tijdje boven de plaats. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

Tips of weet u meer? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31613650952

’Slachtoffer is vader van Dunja’

Volgens omwonenden en kennissen van de familie is de neergeschoten man de vader van de afgelopen jaar omgebrachte Dunja (23), meldt RTV Utrecht. Zij werd op 24 februari zwaargewond aangetroffen in een studentenflat in de woontoren City Campus Max in Kanaleneiland. Vier dagen later overleed ze.

Verdachte Lorenzo S. (25) moet zich in mei voor de rechter verantwoorden voor de dood van de jonge vrouw, met wie hij een knipperlichtrelatie had.

Tips of weet u meer? Neem contact op met onze misdaadverslaggever Mick van Wely: [email protected]