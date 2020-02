Dode bij schietpartij Leersum, verdachte aangehouden

Rond 12.40 uur vond er een schietpartij plaats aan de Vredeoordlaan in Leersum. Ⓒ AS Media

LEERSUM - Hulpdiensten zijn dinsdag in het Utrechtse Leersum massaal uitgerukt na een schietincident in een woning op de Vredeoordlaan. Daarbij is een persoon overleden, meldt de politie. Er is een verdachte aangehouden.