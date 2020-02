’Slachtoffer op straat in Leersum beschoten’

Het slachtoffer wordt behandeld door ambulancepersoneel, zegt een getuige tegen de Gelderlander. Er is geen verdachte aangehouden. Een politiehelikopter cirkelt boven de plaats. Ook een traumahelikopter is opgeroepen.

Uit een nabijgelegen woning zouden kinderen zijn opgehaald door de politie. Agenten zijn ter plaatse in kogelwerende vesten. De omgeving is afgezet. Wat zich precies heeft afgespeeld, is nog niet duidelijk.