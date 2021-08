Kannibalistische reuzenslak terroriseert Pools natuurpark

Dat laat het Tatra National Park (TPN) op Facebook weten. „Hoewel ze met hun grootte en ongebruikelijk grijze kleur voor toeristen een attractie zijn, is de komst van deze slak geen goed nieuws voor de andere dieren in de omgeving.” Dat geldt voornamelijk voor andere slakken. Want naast dat de Limax maximus - Latijns voor ’grootste slak’ - zich tegoed doet aan schimmels, is hij ook kannibaal. Dat zou volgens TPN een grote dreiging vormen voor het ecosysteem.

Onbekende soort

Volgens het park zou de megaslak, die zo’n 20 centimeter lang is, een onbekende soort zijn in het Poolse ecosysteem die zo’n dertig jaar geleden voor het eerst in het land werd gesignaleerd. Oorspronkelijk zou het dier uit het Zuidwesten van Europa komen.

Snelle voortplanting

TPN stelt dat de aanwezigheid van slechts één Limax maximus al problemen kan veroorzaken, aangezien de slak hermafrodiet is en dus geen soortgenoot nodig heeft om zich te kunnen voortplanten. Buiten het park blijkt die vrees bevestigd. Er worden steeds meer van deze grote grijze slakken in Polen gesignaleerd. De dieren hebben geen natuurlijke vijanden en kunnen hierom vrijuit schade aanrichten in kassen van plaatselijke boeren.