Cashen met ketchup

Op websites eBay en Facebook vindt een levendige handel plaats in de zakjes ketchup die je normaal gratis bij je eten krijgt. Je kan ze per stuk kopen, per vier, per honderd en nog veel meer. Sommige worden aangeboden in de originele verpakking, anderen in een broodzak ’zo goed als nieuw’, verzameld door een ondernemende fastfoodliefhebber ergens uit Virginia.

Het ketchuptekort ontstond door de pandemie. In veel horeca wordt nog steeds meer afgehaald omdat er niet binnen gegeten kan worden. En bij een Amerikaanse afhaalmaaltijd hoort traditioneel een flinke lading ketchupzakjes. Waar de restaurants gewoon open zijn, is de vraag ook groter. De traditionele fles wordt hier als corona-gevaarlijk gezien en dus zijn de zakjes hét alternatief.

Flessen ketchup worden beschouwd als ’corona-gevaarlijk’. Ⓒ REUTERS

Honderd dollar

Horeca-ondernemers, consumenten en gewiekste handelaren zoeken nu online naar dealtjes. De prijzen variëren enorm. Grote hoeveelheden gaan voor 10 tot 20 cent per zakje, maar ze worden ook voor veel meer aangeboden. „Ik heb er maar tien. Ze zijn zo weg”, maar dat ene pakje van honderd dollar bleek een grap. Of toch niet? „Kom erachter en bied maar!”, liet de verkoper weten.

Amerika’s grootste ketchupfabrikant Heinz heeft beloofd de productie deze maand met 25 procent omhoog te gooien. Toch zal het tekort nog wel even aanhouden, zo is de verwachting. Een New Yorkse radio-dj wilde zijn luisteraars wat verlichting geven. De hoofdprijs van zijn prijsvraag? Het stapeltje zakjes dat hij vond in de kantine.