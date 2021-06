EU legt handel aan banden waarmee Wit-Rusland geld verdient

De EU wil Loekasjenko in zijn portemonnee raken in de hoop dat hij stopt met het onderdrukken van politieke tegenstanders. De arrestatie van een dissidente journalist, wiens passerende vliegtuig werd gedwongen in Minsk te landen, maakte de maat vol. Het sluiten van de EU-grenzen voor kopstukken van het regime en het bevriezen van hun tegoeden volstonden niet meer, concludeerden de EU-landen. Nederland nam het voortouw met een pleidooi voor economische sancties.

De sancties treffen onder meer de export van kalium voor kunstmest, een van de belangrijkste exportproducten van Belarus. Ook de olie- en tabaksindustrie worden geraakt. Verder kunnen Belarussische bedrijven minder gemakkelijk geld lenen in de EU. Overheidsinstanties kunnen geen verzekeringen meer afsluiten in de unie. En de verkoop aan Belarus van apparatuur of software die kan dienen om internetverkeer of telefoontjes af te tappen, wordt verboden.

Ontwikkelingshulp

Ook ontwikkelingshulp aan Belarus gaat aan banden. De Europese Investeringsbank, die geld steekt in onder meer overheidsprojecten in het land, draait de geldkraan voor die projecten voorlopig dicht. EU-landen gaan er zich sterk voor maken dat andere internationale investeringsbanken dat voorbeeld volgen.

De economische sancties gaan niet alleen het regime treffen, maar hoogstwaarschijnlijk ook de bevolking van Belarus. Daarom wilde de EU er aanvankelijk niet aan. Mogelijk gaan ook Nederlandse bedrijven de nieuwe strafmaatregelen voelen. Die kunnen op goede voorlichting rekenen, zei demissionair minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) eerder.