Opnieuw heibel in SP: afdeling Rotterdam splitst zich af van landelijke partij

Aanleiding voor de breuk is onder meer het royeren van de beoogde SP-lijsttrekker Arno van der Veen twee weken geleden. Van der Veen werd uit de partij gezet omdat hij lid zou zijn van een andere partij en vanwege het feit dat hij een eerder geroyeerd lid op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen had gezet. Ook werd eerder het afdelingsbestuur van de Rotterdamse SP-afdeling geschorst omdat ze leden op de verkiezingslijst hadden gezet die geen lid zijn van de partij.

„De landelijke partij heeft besloten de lokale SP-afdeling dusdanig te ontregelen dat wij ons genoodzaakt zien via andere wegen de krachten te bundelen”, aldus geroyeerd afdelingsvoorzitter Tijs Hardam. „Als socialisten geven wij dan ook de aanzet voor een nieuw initiatief in Rotterdam. Een initiatief wat de idealen en acties van onze afdeling voortzet buiten de dwingende hand van de partijleiding.”

Op 30 december en 10 januari zijn er nog ledenvergaderingen van de Rotterdamse SP-afdeling „waar leden een poging zullen doen het conflict nog binnen de SP op te lossen”, aldus het persbericht. Desondanks gaan de SP’ers in de gemeenteraad per direct verder onder de naam Socialisten 010. De partij hoopt eind januari een kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te hebben.

’Niet verrast’

Partijvoorzitter van de SP Jannie Visscher zegt niet verrast te zijn door het besluit. „Deze mensen hadden al eerder duidelijk gemaakt dat hun loyaliteit niet zozeer aan de SP was verbonden”, aldus de voorzitter, die het nieuws via „openbare uitingen” moest vernemen. „Wij willen dat mensen die voor ons in de gemeenteraad het volk vertegenwoordigen dat voor de SP doen, lid zijn en niet ook nog van een andere partij lid zijn.” Visscher heeft ondanks het verlies van de leden vertrouwen „genoeg mensen met ervaring op de Rotterdamse kandidatenlijst te kunnen krijgen” voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Breuk met jongerentak

De SP royeerde in oktober al ruim dertig leden, omdat ze volgens de partij tevens lid waren van een andere politieke partij. Het gaat om leden die ook actief waren bij de voormalige jongerenorganisatie ROOD, zoals Van der Veen, of het Marxistisch Forum. Leden zien dit als verenigingen binnen de partij, maar de SP zelf beschouwt de organisaties als aparte politieke partijen.

De SP brak vorig jaar met haar jongerentak. De partij en de jongerenbeweging lagen al langer op ramkoers, onder meer omdat twee geroyeerde SP’ers in het bestuur waren benoemd. Zij waren uit de partij gezet wegens lidmaatschap van het Communistisch Platform.