Komende tijd blijft het buiïg en koel

Twee dagen met 25 graden telde deze lente tot nu toe, en dat niet eens in De Bilt. ,,Vorig jaar hadden we 9 warme dagen in april, en ook mei was fantastisch. En de jaren daarvoor was het ook mooi in de lente. Dit jaar is het voorjaar zou normaal zijn in de jaren 80 en 90”, zegt meteoroloog Rico Schröder van Weeronline.

Mei is op koers om 2,5 graad kouder dan gemiddeld te verlopen. En ook de lente lijkt als uitermate fris de boeken in te gaan. Als de huidige voorspellingen waarheid worden, komt de gemiddelde temperatuur bijna 2 graden onder het langjarig gemiddelde uit. Dat gebeurde voor het laatst in 2013.

De voorspellingen voor de komende tijd zijn dan ook weinig hoopgevend voor zomerliefhebbers. De komende week blijft het wisselvallig met buien en temperaturen van een graad of 16. Ook het Pinksterweekend verloopt vermoedelijk bepaald niet zomers, en zelfs daarna is de kans op zomerse temperaturen maar 20 procent. Vermoedelijk blijft het dan dus buiïg en koel.

Toch hoeft dat weinig te zeggen voor de zomer. De verwachting is dat die warmer dan normaal verloopt, meldde Weeronline eerder deze maand. ,,De lente van 2013 leverde een temperatuur van gemiddeld 7,3 graden op, maar de zomer was juist iets warmer dan normaal”, aldus Schröder. Hij vervolgt: ,,Het weer heeft geen geheugen, dus op een koude lente hoeft echt geen koude zomer te volgen.”

Tegelijk heeft de tegenvallende lente wel een voordeel voor de natuur en de landbouw. De afgelopen jaren leverden steevast enorme droogte op, die al vroeg in het jaar begon. In grote delen van Nederland is nu echter helemaal geen droogte. Alleen in gebieden zoals Noordoost-Brabant en Limburg waar veel zandgronden zijn, is het nog iets te droog.