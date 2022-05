Gezin uit Leeuwarden ontdekt onderduikplek in huis, zelfs soepblikken liggen er nog

Een gezin uit Leeuwarden heeft een opvallende ontdekking gedaan tijdens hun verbouwing. Door een lek vonden ze op de zolderverdieping een luik in de vloer. Onder dat luik bleek een verborgen ruimte te zitten. Die is slechts één meter diep en twee meter breed. In die ruimte lagen een dertigtal soepblikken en wat reclamefolders. „De meeste blikken zijn ondertussen open geknapt omdat ze verouderd zijn, maar bij sommige kun je het etiket nog lezen. Je stapt echt in een tijdmachine”, vertelt Ronald Wetting, eigenaar van het pand, aan Omrop Fryslân.

Verdwijnen

De woning was vroeger eigendom van Wolf Salomon, een Joodse man die er een winkel uitbaatte. Maar toen de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog een wet invoerden dat Joden geen winkel mochten bezitten, werd de winkel overgenomen door zijn niet-Joodse vrouw. Later vond Salomon het te gevaarlijk om zich in het openbaar te laten zien en besloot hij onder te duiken in zijn eigen woning.

Door de schuilplek overleefde Salomon uiteindelijk de oorlog en verhuisde hij in 1945 naar Amsterdam. De schuilplek zal nu wel verdwijnen, want het gezin van Wetting wil het huis volledig verbouwen.