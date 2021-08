AAP haalt meer dan 120 degoes uit woning in het Gooi

Een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming waarschuwde AAP. In de woning bleken de dieren in een kooi en in zeven glazen bakken te zitten. In de bakken was te weinig ventilatie. De knaagdieren kregen te zoet en te vet voer en liepen daardoor darmstoornissen, gebitsproblemen en diabetes op. Een aantal dieren was al blind, een gevolg van diabetes.

Volgens AAP waren de eigenaren opgelucht dat de meute degoes werd opgehaald. AAP probeert een deel van de dieren onder te brengen bij opvangpartners elders in Europa. Volgens de stichting moet er een eind komen aan het verhandelen van gevoelige exotische dieren. Degoes zijn bij dierenwinkels te koop.