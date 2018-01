Bommelder internationale trein blijft vast

De man beweerde dat hij op Amsterdam-Centraal een dreigbrief had gevonden, waarna de trein bij Oldenzaal werd stilgezet en ontruimd. Die brief bleek niet te bestaan.

Hij meldde zich 30 december zelf bij de politie in Borne en zit sindsdien vast. Het onderzoek loopt nog. De man is toerist en was bezig met een rondreis.