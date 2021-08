Zorgde chaos in Den Haag voor vertraagde evacuatie?

Buitenland

LIVE | Lichaam gevonden in landingsgestel van Amerikaans evacuatievliegtuig

Er is weer een Nederlands vliegtuig onderweg naar Afghanistan. Het toestel is dinsdagmiddag vertrokken vanuit Eindhoven en zal nog een tussenstop maken in de regio. Ook hielden de Taliban dinsdag hun eerste persconferentie vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul. Een woordvoerder belooft dat Amerikanen ...